День отводов: продолжается рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Сухума

Верховный суд Абхазии приступил к рассмотрению дела о стрельбе на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года, в результате которой были убиты Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава.

На прошлом заседании Верховный суд Абхазии принял решение об отводе председательствующей судьи Мимозы Цушба от рассмотрения дела, так как ее родная племянница Лаура Цушба принимала участие в качестве следователя, поэтому заседание было перенесено. Председательствующей судьей была назначена Майя Квициния.

Отвод судьи

Но и в этот раз адвокат Константин Чагава, защищающий права обвиняемого Демура Ахалая, заявил о необходимости отвода судьи Майи Квициния от рассмотрения дела, так как ее крестный сын, следователь Генеральной прокуратуры Инал Квициния принимал участие в более чем 70 следственных действиях.

Сторона обвинения оставила вопрос на рассмотрение суда. Судья Квициния отметила, что следователь - родной племянник ее мужа и ее крестный сын, а о степени родства будут судить ее коллеги.

Суд удалился в совещательную комнату, после чего принял решение не удовлетворять ходатайство, так как духовное родство Квициния и следователя по закону не препятствие для ее участия в рассмотрении дела.

Недоверие прокурору

На этом ходатайства об отводах не закончились. Обвиняемый Дато Ахалая заявил, что оказывает недоверие заместителю Генпрокурора Абхазии Руслану Тыркба, который выступает в качестве гособвинителя.

По словам Ахалая, Тыркба заинтересован в исходе дела и проявлял необъективность, так как один из потерпевших его близкий друг, одноклассник и среди свидетелей тоже есть его близкие друзья. Обвиняемый Аслан Блабба добавил, что, ко всему прочему, за 14 месяцев в заключении Тыркба его так и не допросил, хотя он и изъявлял желание.

В зале после этих заявлений послышались выкрики со стороны потерпевших "сидите спокойно там и не разговаривайте много", "мы потеряли двух братьев". Судье удалось усмирить стороны и продолжить процесс.

Адвокат Ахалая Марина Тания заявила, что поддерживает ходатайство подзащитного и упомянула, что в адрес генерального прокурора, спикера Парламента и президента направлено заявление "об инциденте, который произошел на прошлом заседании" и о "высказываниях Тыркба адвокату не так, как положено". Какие именно высказывания прозвучали от Тыркба и в адрес кого, озвучено так и не было.

Сторона гособвинения отметила, что причин для отвода Тыркба и выявления недоверия к нему нет.

Сам Тыркба заявил, что он лично утверждал обвинительное заключение и заинтересован лишь в том, чтобы завершение дела было объективным.

"У меня только одна мотивация - обеспечить состязательность сторон. Защита должна быть наоборот заинтересована в том, чтоб я участвовал в деле, потому что множество процессуальных документов проходили через меня на стадии предварительного следствия", - сказал Тыркба и отметил, что участие прокурора в предварительном следствии не препятствует его участию в дальнейшем производстве уголовного дела.

Суд принял решение о необоснованности ходатайства, так как не установлены обстоятельства, которые препятствуют Тыркба участвовать в судебном разбирательстве, в том числе участие в производстве предварительного следствия.

На это решение Дато Ахалая заявил, что он, остальные подсудимые и адвокаты не будут присутствовать на судебных разбирательствах, пока в деле фигурирует Тыркба. Суд дал стороне защиты десять минут перерыва для обсуждения своей позиции.

После перерыва было решено, что сторона защиты выскажет свою позицию на следующем заседании, которое состоится 13 июля.