Шамба рассказал о работе над реформированием правоохранительной системы Абхазии

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Проект реформирования правоохранительной системы Абхазии на стадии завершения, рассказал ведущему радио Sputnik Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

"В течение нескольких месяцев работает рабочая группа, которая занимается реформированием правоохранительной системы. Я ее возглавляю. Туда входит представители силового блока, Верховного суда, Парламента. Мы работаем над совершенствованием правоохранительной системы. Очевидно, что одна из таких ключевых составляющих государства – это внутренняя безопасность. Наша задача обеспечить и внутреннюю, и внешнюю безопасность", - подчеркнул Шамба.

Шамба также вспомнил, насколько сложно было защищать внешнюю безопасность до признания суверенитета Абхазии Россией. После 2008 года, по его словам, этот вопрос отошел на второй план.

Он уверен, что для развития страны необходимо привлечь инвестиции и туристов, но без спокойной обстановки, сделать это будет сложно. Шамба привел в качестве негативного примера инцидент, произошедший в Пицунде, когда местный житель открыл стрельбу по туристам в кафе.

Предусмотрено реформирование Министерства внутренних дел, что сделает работу этой структуры более эффективной и лучше технически оснащенной, отметил Шамба и добавил, что рассматривается возможность и необходимость присутствия сотрудников правоохранительных органов в местах скопления туристов.

"После того, как произошел этот случай (в Пицунде-прим.) президент провел чрезвычайное собрание с представителями силовых структур и в связи с этим в срочном порядке были предложены изменения в Уголовный кодекс Абхазии - в 217 статью, которая говорит о незаконном хранении оружия, боеприпасов и прочее", - рассказал он.

По мнению Шамба, эта действующая статья законодательства страны допускала мягкое наказание за нарушение закона и предусматривала в качестве меры пресечения домашний арест.

"Все это сейчас предусматривается в тех проектах, которые мы готовим, и эта работа уже подходит к концу. Также предусматривается взаимодействие с соответствующими российскими структурами. Мы рассчитываем на помощь и уже сегодня есть поддержка. В общем, у нас серьезные намерения изменить эту ситуацию", - сказал Шамба.

Большое количество предложений сделано рабочей группой по поправкам в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Абхазии, в том числе, по ужесточению определенных мер наказания, но есть пункты, которые предусматривают послабления, объяснил Шамба.

Следующим этапом рабочая группа передаст разработанные предложения на рассмотрение Парламента. Шамба предположил, что уже с 1 января 2022 года эти изменения вступят в силу.

Генеральная прокуратура Абхазии также должна представить проект по реорганизации, поделился планами организации Шамба, но подробности пока предпочел опустить. Материальная и техническая помощь в достижении намеченных целей ожидается от Российской Федерации.

Распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания в ноябре 2020 года была создана рабочая группа по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов.

В феврале 2021 года президент Абхазии поручил юристам и правоохранителям усилить взаимодействие для выработки предложений по изменению действующих нормативно-правовых актов в целях усовершенствования работы правоохранительной и судебной систем республики.