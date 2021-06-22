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Минздрав Абхазии заявил об ухудшении ситуации с COVID-19

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1351)
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Sputnik Абхазия
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По состоянию на 21 июня, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 16367, летальных случаев 243. Выздоровели 15269 человек.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Ситуация по коронавирусной инфекции в Абхазии усугубляется, заявил глава Министерства здравоохранения Эдуард Бутба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Обращение министра, главного санитарного врача республики Людмилы Скорик и санврача Сухума Аллы Беляевой к населению страны опубликовано пресс-службой ведомства. 

"В очередной раз обращаюсь к вам, хочу довести до вашего сведения, что ситуация по коронавирусной инфекции в Абхазии усугубляется. Минздрав и руководство страны делают все возможное для стабилизации ситуации, но без вашей помощи нам не справиться", - обратился Бутба к жителям республики. 

Он призвал население носить маски, соблюдать дистанцию, не скапливаться в закрытых помещениях и соблюдать все меры безопасности, а также прислушаться к мнению врачей и всего медицинского сообщества.

"Очень часто в Гудауте, там, где у нас расположен Гудаутский госпиталь, наши медики делают больше, чем боги, они спасают тех, кого уже спасти просто невозможно, а мы продолжаем смеяться и не верить в эту инфекцию", - добавила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Она напомнила о горьком опыте 2020 года и о необходимости соблюдать все меры предосторожности. 

"Сколько бы руководство страны, Министерство здравоохранения не делали бы для того, чтобы остановить эту инфекцию, никогда мы не остановим ее, если каждый из нас не будет соблюдать все те меры профилактики, которые известны миру уже на протяжении полутора лет", - подчеркнула Скорик. 

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 16367, летальных случаев 243. Выздоровели 15269 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1351)

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