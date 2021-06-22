Пациентка с COVID-19 умерла в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 16480 человек. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15294 человека.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Пациентка 1952 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция умерла в Гудаутском ковид-госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Диагноз коронавирус подтвержден у 113 человек из 456 протестированных в Абхазии.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 человека, у 63 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Гагрской ЦРБ – 20, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.