Посадить и оформить: цветущий "оазис" Эльмиры Таркил из села Бзыбь

Эльмира Таркил из села Бзыбь Гагрского района более тридцати лет выращивает самшит, хвойные деревья и цветы, а также увлекается ландшафтным дизайном.

О том, с чего началось увлечение Эльмиры, где она нашла свое первое самшитовое дерево и как спасла его от вредителей, как придать деревьям нужную форму и сколько лет может на это понадобиться, а также о том, почему Эльмиру не отпускают одну в магазины и как к ее страсти относится семья, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Самшит и патриарх

Найти дом семьи Шарматава в селе Бзыбь несложно. Природным "маяком" к ботаническому "оазису" служит огромная слоновая пальма, которая видна издалека. По ней мы и ориентировались в пути.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом семьи Шарматава в селе Бзыбь

Навстречу вышла невысокого роста женщина в цветастом платье. Немного смущаясь, она поздоровалась с нами за руку и призналась, что испытывает легкое волнение из-за внимания журналистов к ее персоне. Эльмире Таркил впервые предстояло рассказать на камеру о своем многолетнем увлечении ландшафтным дизайном и выращиванием деревьев.

При беглом взгляде на двор семьи Шарматава становится ясно, что все это не просто хобби, а образ жизни, который складывался на протяжении десятилетий. Небольшой ровный двор утопает в цветах и хвойных деревьях разных геометрических форм. Каждая травинка натурального газона одинаковой высоты, словно зеленые "солдаты", они стоят на страже красоты.

Двор окружен "бордюром" из самшита. Это единственное место в селе, где удалось отбить "железное дерево" у его главного врага самшитовой огневки. Большая часть этих растений не превышает 20 сантиметров в высоту, но среди них есть и старожилы, которые Эльмира посадила более 30 лет назад. Между ними удачно вписалась деревянная лавочка, где семья часто собирается за чашечкой кофе в тени кроны миндального дерева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Большая часть растений в саду не превышает 20 сантиметров в высоту, но среди них есть и старожилы, которым более 30 лет.

"Жаль, что вы не застали, когда цветет это дерево. Оно похоже на сакуру и приятно пахнет. Мы здесь любим кофейничать. Рядом стоит декоративная карликовая яблоня. Она дает очень много плодов. В удобрениях этот сорт не нуждается. Просто надо вовремя поливать", - отметила она.

Первый самшит в этом дворе появился около 30 лет назад, когда Эльмира вышла замуж за Романа Шарматава и переехала в Бзыбь из Пицунды. Относятся к этому зеленому "аксакалу" с особым почтением и называют его не иначе как "патриархом".

"В тот день мы всей семьей поехали отдыхать вблизи Голубого озера. Во время прогулки я увидела, что на земле лежит небольшое деревце самшита. Оно свалилось после камнепада. Я его подняла и влюбилась в него. Привезла самшит домой и посадила. Лечу его каждый год. Очень боюсь, что его огневка погубит", - поделилась беспокойством хозяйка.

Несколько небольших деревьев самшита Эльмира привезла из Пицунды, когда над ними нависла угроза уничтожения огневкой. Тем самым ей удалось спасти хоть какую-то часть этого редкого дерева. Напомним, что после нашествия вредителя на территории Пицунды погиб весь самшит. Таркил с досадой отметила, что отчасти чувствует свою вину в том, что ей не удалось спасти все эти деревья.

В борьбе с паразитом применяют специальные химикаты, которые им привозят друзья из России. По наблюдениям хозяев, огневка отступила, но ежегодную обработку растений они прекращать пока не планируют.

Самшит растет медленно, но если ему дать волю, то он может захватить большую площадь, не оставив места другим растениям. Поэтому Эльмира частенько подстригает ножницами и держит деревья в форме. Самшит не прихотлив. Ему комфортно в песке и среди камней. Поливать его часто нет необходимости. Достаточно одной обильной поливки в год.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двор окружен "бордюром" из самшита.

Взрослое дерево самшита (примерно через 15 лет - прим.) периодически расцветает. По словам Эльмиры, эти цветы похожи на одуванчики и безумно красивые, а запах от них напоминает грейпфрут. Семена от них она сажает на новых участках, и с годами они прорастают.

В селе часто дуют сильные ветра из Бзыбского ущелья. Самшит служит естественным укрытием для боле нежных и небольших цветов от потоков порывистого воздуха.

"Фирменная" стрижка

Озеленением нового дома Эльмира занялась сразу после замужества. Продолжила нелегкий труд своей свекрови. Тяга к облагораживанию всего вокруг постепенно превратилась в увлечение ландшафтным дизайном. Началось все с подаренной друзьями книги "Сады Великобритании", по которой Эльмира училась азам науки о гармоничном пространстве.

Со временем она вовлекла в это дело своего супруга, который взял на себя обязательства придавать деревьям форму с помощью бензопилы. По рассказу майор милиции в отставке Романа Шарматава, действует он по намеченному плану жены без пререканий. Вместе с бензопилой взбирается на стремянку и обрезает лишние ветки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Романа Шарматава

"Честно говоря, в начале совместной жизни я скептически отнесся к ее идеям. А сейчас вижу, что это надо было начинать еще до нее", - смеется Роман.

Больше всего хлопот представляют лавровишни, которые разбрасывают свои листья по всему двору. Уборку проводят каждое утро, и по традиции эту задачу выполняет невестка Эльмиры Кристина Авидзба.

Для обрезки слоновой пальмы, занявшей центральное место во дворе, вызывают вышку. Дерево это посадила 50 лет назад мама Романа. Спустя годы пальма достигла около семи-восьми метров в высоту, и ее облюбовали птицы. За "аренду" они "расплачиваются" звонким и приятным пением.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сад Эльмиры Таркил

Сама Эльмира использует ножницы и два типа секатора. Вооружившись ими, приступает к осмотру и "стрижке". Женщина призналась, что безграничная любовь к растениям передалась в том числе сыну Астамуру и его супруге Кристине. Подтвердить или опровергнуть это невестка не смогла, так как рядом стоял свекор, перед которым она не может разговаривать, как этого требуют абхазские обычаи.

Больше всего Эльмира радуется тому, что заинтересованность во всем этом проявляет пятилетняя внучка Амина.

"Все мои дети тоже уже этим "заболели". Астамур, когда у него есть время, тоже помогает. Невестка делает успехи, и мне это очень нравится. Надо будет купить ей новые ножницы. Внучка – это моя гордость. Она всегда рядом со мной, и я ее учу, как правильно делать обрезку", - поделилась Эльмира.

Для того чтобы дерево выросло нужной геометрической формы, необходимы время и терпение, подчеркнула она. Как показывает практика, для придания нужной формы, чаще округлой, конусообразной и квадратной, может понадобиться немало лет.

Сейчас Эльмира поставила перед собой цель вырастить две спиралевидные ели и тую, чьи ветви будут в форме листьев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Благоустроенный усадебный дом в поселке Бзыбь

"Я смотрела на эту тую из окна, и в моей голове возник некий образ цветка. Я поняла, что хочу сделать из него именно это. Сразу накидала рисунок на бумаге. Пересадила ее, ветки закрепила к земле железными шпильками, и они не будут расти ввысь, а будут расходиться в стороны. Постепенно буду обрезать и сделаю из них листья, а наверху будет шар. Наверное, я работаю над ним уже около десяти лет", - раскрыла задумку Эльмира.

Совсем скоро в сад семьи Шарматава можно будет попасть через ботанический туннель. Эльмира и Роман тщательно работают над тем, чтобы ветки колированного кизила, растущего по обе стороны тропинки, вытянулись в нужном направлении и соприкоснулись.

Обилие растений и их свойства по защите от ветров, солнечных лучей позволило обустроить несколько зон отдыха. Где-то можно просто выпить чашечку кофе, а где-то пространство позволяет накрывать столы для дюжины гостей. Три вида плюща скрыли от взглядов сетки, которыми огорожены дворы перед домом и позади него.

"Когда родился наш младший внук Сандро, мы накрыли столы в этой беседке. Был сильный ветер, и мы боялись, что все улетит, но плющ не позволил разгуляться ветру", - не упускает возможности похвалить свои детища Таркил.

Большой неожиданностью стало то, что у подножья хурмы в прошлом году проросла пицундская сосна. Ее точно не ожидали здесь увидеть.

"Природа меня любит. Наверное, птицы мне ее принесли. Я счастлива. Думаю, в марте ее можно будет пересадить. С местом еще не определилась, но найду подходящее", - сказала она.

Каждой зимой "примеряет" на себя образ новогодней елки ягодный тис, который в полуживом состоянии нашла Эльмира на берегу Пицунды 15 лет назад. В любимый всеми праздник его наряжают, а весной тис цветет и дает маленькие ягоды красного цвета.

Всего во владениях семьи Шарматава произрастает около 50 видов деревьев и цветов, среди которых три вида хурмы, яблони, калина, фейхоа, кизил, черешня, облепиха, клубника, малина, земляника, виноград, георгины, розы, гвоздики, лилии и другие.

Далеко не все деревья поддаются "дрессировке", с сожалением отметила Эльмира. Самыми строптивыми оказались хурма и слива.

Подарок потомкам

Слабость к растениям Эльмира испытывает с раннего детства. Из-за этого ее даже перестали отправлять за продуктами в магазин, так как вместо хлеба или молока она возвращалась с цветами в горшках. Впрочем, как шутят ее домочадцы, с годами ничего не изменилось.

"Как-то раз мы с сыном поехали в Сочи за покупками, и я случайно наткнулась на лавку, где продавали цветы. Долго не могла уйти оттуда. Астик обхватил меня, поднял и утащил от этой лавки", - с улыбкой рассказала Эльмира.

Гид-экскурсовод в прошлом Эльмира в наши дни ведет свой бизнес. Она руководит магазином игрушек и сувениров в Пицунде. Работа занимает много времени, но на своих уязвимых подопечных всегда находит время. День у нее начинается в саду с пяти утра и заканчивается поздно ночью тоже в суете вокруг деревьев и цветов.

"Конечно, домой я возвращаюсь уставшей, но когда я знаю, что какое-то дерево меня ждет или нужно пересадить цветок, я встаю на рассвете и делаю это. Помню, когда я только попала в эту семью, отец моего супруга сказал, увидев, как я занимаюсь садом: "Вот бы она так же делала огород". И я довольно успешно выполнила его просьбу", - рассказала Эльмира и застенчиво показала мозоли на ладонях.

На вопрос о том, какое она примет решение, если встанет выбор между бизнесом и делом жизни, не задумываясь, Эльмира ответила, что свое детище она никогда не бросит. В саду она находит успокоение, и проблемы, плохие мысли словно растворяются среди растений, призналась женщина и добавила, что иногда она даже забывает поесть, и ее хитростями заманивают домой перекусить.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эльмира Таркил

Таркил не раз пыталась помочь некоторым соседям создать свой ботанический уголок дома, но все оказалось тщетно. Причину этому она видит в том, что не все готовы тратить на это необходимое время, и в отсутствии интереса к более углубленному изучению методов ландшафтного дизайна. Она уверена, если нет увлеченности и настроя, то лучше не начинать.

"Надо обязательно следить за каждой веточкой. Если упустить момент, то весь ваш труд будет напрасен. Допустим, ветка все же выросла. Ее уже резать нельзя, потому что на ее месте появится пустота. Надо обрезать кончики, и они будут пушиться. Все надо делать своевременно", - посоветовала Эльмира.

Роман и Эльмира воспитали двух дочерей и сына. Сегодня они нянчат трех внуков и четырех внучек. Глава семейства на пенсии коротает время за рыбалкой. Выходит в море на собственной надувной лодке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Семья Эльмиры Таркил

Эльмира мечтает, что ее дело продолжат потомки или на крайний случай смогут сохранить то, что есть сейчас. Она надеется, что в далеком будущем ее правнуки будут водить в их дом гостей и рассказывать о том, что вся эта красота досталась им от бабушки.