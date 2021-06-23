Спасатели МЧС рассказали, где безопаснее всего купаться в Абхазии

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии ежегодно перед началом летнего туристического сезона проводит очистку пляжей и морского дна в районах республики.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Наиболее безопасно купаться на пляжах Пицунды, Цандрипша и Очамчыры, рассказал в интервью радио Sputnik начальник Госинспекции по маломерным судам Абхазии Тенгиз Сабуа.

По его словам, в Сухуме также есть пляжи с чистым морским дном и оборудованные буйками. К примеру, пляж напротив гостиницы "Айтар".

Сабуа отметил, что ежегодно сотрудники инспекции проводят очистку морского дна от Очамчыры до Псоу. Работы в этом году еще не завершены в Гулрыпшском районе, Гудауте и Новом Афоне, что частично связано с финансированием.

Специалист объяснил, что наиболее опасные участки для купания – места, где горные реки впадают в море и образуется водоворот.

"Мы предупредили всех глав администраций, чтобы они ставили знаки в таких местах. К примеру, в Сухуме опасно купаться в районе Маяка, где река Гумиста впадает в море, и в месте, где впадает река Келасур. Раньше знаки в этих местах стояли, но сейчас один знак скривился, а другой унесло штормом. Мы не раз говорили главе администрации, чтобы знаки хотя бы обновляли, потому что часто бывают штормы", - сказал он.

Купальный сезон и поиски туриста в горах: МЧС Абхазии провело пресс-конференцию>>

Много опасных для купания мест и в Гагрском районе, подчеркнул Сабуа – практически все волнорезы там находятся под водой, из некоторых торчат штыри. Об этом Госинспекция также уведомила администрацию района и попросила поставить предупредительные знаки.

Несоблюдение мер осторожности туристами, а также отсутствие предупредительных знаков, может привести к трагическим ситуациям.

17 июня турист из Челябинска Михаил Нестеров утонул в акватории Гагры. Сотрудники ГИМС МЧС все еще ведут поиски мужчины. Не удалось найти и упавшую с моста в реку Гега 6 июня туристку из России.

22 июня сотрудникам МЧС удалось спасти туриста, который заплыл слишком далеко. Кроме того, в районе, где он плавал, река Келасур впадает в море и создает водоворот. В этот же день на пляже в Сухуме был найден неопознанный труп мужчины, который вынесло на берег.