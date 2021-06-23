Глава МВД Абхазии назвал имя задержанного по делу о поджоге машины в Сухуме

СУХУМ, 23 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Преступление, связанное с поджогом машины председателя партии "Апсны" Виталия Габния, раскрыто, заявил в ходе брифинга объединенной оппозиции в АРСМИРА министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар.

"В данный момент человек, который поджег данную автомашину, задержан, дает признательные показания, это Дмитрий Аргун. Он находится в милиции. За сутки оперативный состав отработал данное преступление, и оно раскрыто, могу заявить об этом официально", - сказал глава МВД Абхазии.

В дежурную часть столичного УВД ночью 22 июня поступила информация о возгорании автомобиля на пересечении проспекта Леона и проспекта Аиааира в Сухуме.

Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, установила, что примерно в 03:40 ночью 22 июня на проспекте Аиааира неустановленное на тот момент лицо совершило поджог автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Сотрудники МЧС Абхазии потушили пожар.

Автомобиль принадлежит экс-вице-президенту, председателю политпартии "Апсны" Виталию Габния.

В отношении Дмитрия Аргун в мае этого года было возбуждено уголовное дело после инцидента на территории одного из отелей в Сухуме. Аргун угрожал оружием гражданину России.

По материалам проверки сотрудники МВД выяснили, что 26 апреля на территории парка-отеля "Гора Баграта" в Сухуме у них произошла ссора. Аргун после продолжительного конфликта направил на россиянина оружие, угрожал расправой и произвел несколько выстрелов в воздух. Как уточняется, оружие - незаконно приобретенное, хранимое и носимое при себе.

Он обвиняется по статьям Уголовного кодекса Абхазии "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов".