Установлен размер ущерба, нанесенного имуществу Габния после поджога машины

Автомобиль экс-вице-президента, председателя политпартии "Апсны" Виталия Габния подожгли в ночь на 22 июня в центре Сухума. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Материальный ущерб, нанесенный имуществу Виталия Габния в результате поджога его автомобиля, составил три миллиона рублей, сообщается на сайте МВД Абхазии.

По данным следствия, в ночь на 22 июня в Сухуме неустановленное на тот момент лицо, имея прямой преступный умысел, совершил поджог автомобиля Toyota Land Cruiser 200, принадлежащего председателю политпартии "Апсны" Виталию Габния.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с ОУР столичного УВД по подозрению в совершении умышленного поджога задержан Дмитрий Аргун.

Расследование уголовного дела проводит следственный отдел УВД по Сухуму.

В отношении Дмитрия Аргун в мае этого года было возбуждено уголовное дело после инцидента на территории одного из отелей в Сухуме.

Он обвиняется по статьям Уголовного кодекса Абхазии "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов".

Аргун был объявлен в розыск 30 апреля и по настоящее время скрывался от следствия и суда.