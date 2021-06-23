Установлен размер ущерба, нанесенного имуществу Габния после поджога машины

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Материальный ущерб, нанесенный имуществу Виталия Габния в результате поджога его автомобиля, составил три миллиона рублей, сообщается на сайте МВД Абхазии.
По данным следствия, в ночь на 22 июня в Сухуме неустановленное на тот момент лицо, имея прямой преступный умысел, совершил поджог автомобиля Toyota Land Cruiser 200, принадлежащего председателю политпартии "Апсны" Виталию Габния.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с ОУР столичного УВД по подозрению в совершении умышленного поджога задержан Дмитрий Аргун.
Расследование уголовного дела проводит следственный отдел УВД по Сухуму.
В отношении Дмитрия Аргун в мае этого года было возбуждено уголовное дело после инцидента на территории одного из отелей в Сухуме.
Он обвиняется по статьям Уголовного кодекса Абхазии "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов".
Аргун был объявлен в розыск 30 апреля и по настоящее время скрывался от следствия и суда.