В одной связке: для чего "Амцахара" и "Айтайра" создают политический союз

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Политические партии "Амцахара" и "Айтайра" близки по своим убеждениям, они поддерживают действующую власть в республике, а также положительно относятся к инициативе Аслана Бжания о создании Общественного совета при президенте, поэтому было решено создать союз, сказал в интервью радио Sputnik председатель политической партии "Амцахара" Лесик Цугба.

По его словам, чтобы консолидировать общество вокруг главной цели – стабильного развития республики – предложение президента о создании Общественного совета весьма актуально.

"Ни для кого не секрет, что наши организации поддержали на выборах действующего президента Аслана Бжания. После положительного результата на выборах перед нами еще стоит много вопросов, которые нужно решать", - подчеркнул он.

Говоря о желании президента решать проблемы, стоящие перед страной, глава государства вышел с инициативой о создании Общественного совета при президенте, цель которого – обсуждение актуальных тем не на улицах и площадях, а сидя за столом, путем диалога.

Что касается союза с политической партией "Айтайра", то это естественный процесс, так как позиции организаций близки, подчеркнул он. Секретарь президиума партии "Амцахара" Заур Адлейба заметил, что разобщенность внутри страны негативно сказывается на развитии страны.

"Разобщенность влияет и на большие государства, но в особенности на такие страны с малочисленным населением, как наша", - подчеркнул он.

По его словам, то обстоятельство, что в республике существует много противоположных мнений – это хорошо, однако добавил, что это не должно становиться поводом для дестабилизации в стране. Он считает, что вне зависимости от политических предпочтений никто не должен мешать планомерному развитию Абхазии.

"Мы все должны понимать, что поддерживаем мы или нет действующую власть, мешать стране нельзя", - говорит Адлейба.

Политсовет политической партии "Айтайра" 18 июня провел расширенное заседание. На встрече обсуждалась общественно-политическая ситуация в республике. Присутствовавшие единогласно одобрили инициативу о заключении союза с политической партией "Амцахара". Участники заседания также обсудили предварительный список возможных кандидатов в депутаты на выборах в Парламент страны, которые пройдут в 2022 году.

22 июня прошло заседание президиума партии "Амцахара", где в том числе обсуждалось соглашение об объединении в политический союз с партией "Айтайра".

Участники встречи подтвердили свою поддержку инициативе президента по созданию Общественного совета, цель которого - ведение конструктивного диалога, обмен мнениями и выработка единого механизма реализации национальных проектов, идей и планов по развитию государственных и общественных институтов.

"В связи с тем, что в обществе есть запрос на выстраивание диалога между властью и оппозиционными силами, стабилизацию внутренней обстановки в стране, формирование цивилизованной культуры, президиум призвал все политические партии и движения вернуться к работе в Общественном совете при президенте Республики Абхазия, что будет способствовать эффективному взаимодействию общества и государства", - отмечала пресс-служба "Амцахары".

Основная цель создания союза - необходимость консолидации конструктивных и ответственных сил в интересах народа Абхазии исключительно в рамках Конституции для стабилизации общественно-политической ситуации в стране и решения возникающих противоречий в обществе исключительно путем диалога, президиумом партии "Амцахара" было принято решение о сотрудничестве.

"Амцахара" и "Айтайра" в ближайшее время планируют провести политсоветы для определения дальнейших шагов по реализации соглашения.







