Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 июня

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. В четверг 24 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен туман с моросью, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60 – 90%.