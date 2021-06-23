Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 июня

Погоду Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточной периферии западного антициклона и теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. В четверг 24 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром местами возможен туман с моросью, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.