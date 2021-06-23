Еще 94 новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 16574 человека. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15315 человек.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 94 человек из 320 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 человека, у 61 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 20, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.