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Еще 94 новых случая COVID-19 зафиксировано в Абхазии

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1352)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 16574 человека. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15315 человек.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 94 человек из 320 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 62 человека, у 61 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 20, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1352)

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