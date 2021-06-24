Российские мотострелки приступили к учениям в горах и на побережье Абхазии

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимают участие свыше одной тысячи военнослужащих ЮВО.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к отработке действий в составе высокомобильных групп, сообщает пресс-служба ЮВО.

Учения проходят на горном полигоне Цабал и в условиях побережья на полигоне Нагвалоу. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО вместе с мотострелками отработают тактические действия по переброске высокомобильных групп в районы выполнения задач, посадку и высадку военнослужащих на различные рельефы местности.

Высокомобильные группы нужны для ведения боя со скрытной переброской войск по воздуху в назначенные районы. Подразделения могут перемещаться по фронту и в его глубину с использованием вертолетов, экипажи которых осуществляют огневую поддержку.