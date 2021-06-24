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Российские мотострелки приступили к учениям в горах и на побережье Абхазии

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Всего в мероприятиях боевой подготовки принимают участие свыше одной тысячи военнослужащих ЮВО.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к отработке действий в составе высокомобильных групп, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / Artur Lebedev
Мотострелки российской военной базы в Абхазии провели учения в горах с вертолетами

Учения проходят на горном полигоне Цабал и в условиях побережья на полигоне Нагвалоу. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО вместе с мотострелками отработают тактические действия по переброске высокомобильных групп в районы выполнения задач, посадку и высадку военнослужащих на различные рельефы местности.

Высокомобильные группы нужны для ведения боя со скрытной переброской войск по воздуху в назначенные районы. Подразделения могут перемещаться по фронту и в его глубину с использованием вертолетов, экипажи которых осуществляют огневую поддержку.

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