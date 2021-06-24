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Российские военные медики в Абхазии отработают навыки оказания помощи в бою

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Личный состав проведет учения по развертыванию полевых медицинских подразделений, эвакуации раненых из боевых машин и после применения условным противником оружия массового поражения.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Военнослужащие медицинских подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к специальному учению на полигоне Нагвалоу в рамках месячника тактической медицины, сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / пресс-служба ЮВО
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Медики отрабатывают прием и сортировку условно раненных, оказание им врачебной помощи в полевых условиях и обстановке общевойскового боя, отмечается в сообщении.

Личный состав выполнит более 10 нормативов по развертыванию полевых медицинских подразделений, проведет учения по эвакуации раненых из боевых машин и после применения условным противником оружия массового поражения.

На занятиях будут задействованы различные современные средства медицинской помощи, такие как вакуумный иммобилизующий матрац "Кокон", дефибриллятор ДФР-02, прибор мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов МПР "Тритон".

Всего в учении принимают участие свыше одной тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано более 150 единиц специальной военной техники, в том числе медицинские автомобили скорой помощи на базе автомобилей УАЗ и "ГАЗель".

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