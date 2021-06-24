Выросло число обращений в амбулаторный центр для COVID-пациентов в Сухуме

Сухумский амбулаторный центр COVID-19 начал работу в ноябре 2020 года. За это время сотрудники центра и мобильной бригады обслужили более полутора тысяч пациентов.

СУХУМ , 24 июн – Sputnik. Количество пациентов амбулаторного центра COVID-19 в Сухуме увеличилось, сказал в интервью радио Sputnik координатор центра Валерий Джинджолия.

"В более благоприятные времена в день к нам обращалось до десяти человек в день, сейчас у нас третий день подряд приходят не менее сорока человек. Тенденция к увеличению количества обращений пошла около недели назад", - подчеркнул он.

В амбулаторный центр обращаются больные COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Центр работает не круглые сутки, а с девяти утра до шести вечера, и в отличие от лечения в стационарах там не могут оказывать людям интенсивную терапию.

"Мы не можем обеспечивать пациентов кислородом постоянно, производить манипуляции. Спектр наших услуг заключается в том, что пациент может к нам прийти и получить услуги медсестры абсолютно бесплатно, это внутривенные, внутримышечные уколы. Также пациент может получить консультацию у нашего врача, если есть такая необходимость, также он может получить направление нашего врача на сдачу ПЦР-анализа или на КТ", - заметил Джинджолия.

Также есть функция – выезд на дом, специалисты центра могут помогать людям по месту их проживания.

"Из-за ограниченности ресурсов такая функция в приоритетном порядке предоставляется тем пациентам, которые не могут к нам приехать в связи с объективными причинами. Тем не менее выездная бригада и центр работают на максимуме", - сказал он.

Из-за того, что ситуация с коронавирусом ухудшилась, в центре, где ранее работали медсестра и врач, с 23 июня начала работать еще одна медсестра, отметил Джинджолия.

"У нас увеличился штат, благодаря поддержке Горздрава, и я думаю, что нам еще нужно увеличить штат, чтобы выдерживать нагрузку. Когда был пик заболевания зимой, у нас было две медсестры, один врач и администратор, у них тогда был аврал, потому что было пятьдесят человек в день, и это огромная нагрузка", - подчеркнул координатор амбулаторного центра.

В лечебнице всего 11 коек для пациентов, но из-за того что много людей приходит одновременно, возникают сложности. Основная нагрузка приходится на утро с 9:00 до 10:30, в этом отрезке времени приходит 20-25 человек.

"В этот промежуток могут быть некоторые задержки, но в основном, конечно, справляемся", - сказал Джинджолия.

Он добавил, что необходимо бережно относиться к своему здоровью, чтобы не заразиться коронавирусом.

"Это снизит нагрузку на систему здравоохранения, позволит помочь большему количеству людей в оптимальные сроки, к тому же заразиться в пик заболеваемости – самая нехорошая история, также из-за того, что высокая нагрузка на систему здравоохранения", - подчеркнул координатор центра.

Амбулаторный центр располагается в Сухуме по адресу: мост улица Акиртава, 2 недалеко от Красного моста. Номера для связи: +79409156202, +79407602602; Whatsapp: +7940915620