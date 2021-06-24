Министерство по налогам автоматизирует процесс декларирования доходов в Абхазии

Закон Республики Абхазии "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступает в силу 1 июля.

СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство по налогам и сборам Абхазии ведет работу по автоматизации процесса декларирования доходов и имущества должностных лиц, сказал министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба на встрече с членами инициативной группы по разработке антикоррупционного закона 24 июня.

"Министерство по налогам и сборам провело ряд совещаний, где мы детально разложили все вопросы, с которыми столкнемся в процессе реализации закона. На сегодня уже составлены технические задания и разосланы разработчикам, чтобы у нас была возможность автоматизированного процесса реализации закона. Это значит, что мы создадим возможность всем отделам кадров, которые уполномочены раздавать и собирать декларации, заполнять в соответствующей программе информацию, которую они собирают. Эта информация будет в электронном виде поступать в министерство, обрабатываться и попадать на сайт", - объяснил он.

Нанба подчеркнул, что принятый закон наделяет полномочиями и обязательствами отделы кадров, и важно, чтобы руководители кадровых отделов понимали всю возложенную на них ответственность, собирали и заполняли информацию правильно.

"От того, как они будут вносить информацию в базу данных, будет зависеть результат на выходе", - добавил он.

Один из инициаторов и разработчиков антикоррупционного закона Астамур Какалия подчеркнул, что инициативной группой будут созданы списки людей, и в случае если к 1 августа они не сдадут декларацию, члены группы будут требовать у президента, Кабинета министров и Парламента увольнения с госслужбы таких людей.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о внесении изменений в закон Республики Абхазии "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" 15 июня. Поправки к закону были приняты депутатами Парламента Абхазии во втором и третьем окончательном чтениях 9 июня. В первом чтении поправки были приняты еще в конце марта.

Согласно закону о декларировании, кандидаты в президенты и депутаты республики должны предоставлять декларацию не только в избирательную комиссию, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства.

При этом чиновник должен представить декларацию в течение 30 дней со дня вступления в должность. Данные, отраженные в декларациях, будут размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ.