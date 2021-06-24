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Премьер Абхазии Александр Анкваб прошел первичную вакцинацию от COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (67)
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Sputnik Абхазия
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Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб переболел новой коронавирусной инфекцией COVID-19 менее полугода назад.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб получил первый компонент российской вакцины "Спутник V" от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в четверг 24 июня, сообщает Кабмин республики.

Отмечается, что с начала кампании по вакцинации члены Кабинета министров поэтапно прививаются, некоторые уже получили и второй компонент препарата. Среди прошедших вакцинацию министр обороны Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба.

Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Абхазию в рамках межправительственных договоренностей 30 апреля 2021 года. Вакцинация началась 11 мая, за месяц с небольшим прививку сделали более 3500 человек.

Александр Анкваб заразился коронавирусом в конце 2020 года, он лечился в Московской клинике ФМБА России и после прохождения реабилитации был выписан в марте 2021 года.

Как сообщил в четверг Оперштаб Москвы по коронавирусу, высокий уровень антител не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19, и потому тест на наличие антител перед прививкой необязателен.

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (67)

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