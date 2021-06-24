Глава МВД назвал сроки и стоимость строительства тюрьмы в Абхазии

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар рассказал о том, на какой стадии находятся переговоры с Россией по поводу строительства тюрьмы в республике.

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар в интервью радио Sputnik рассказал, что новая тюрьма в республике обойдется примерно в два с половиной миллиарда рублей, и на ее строительство потребуется от двух до трех лет, так как проект большой.

По словам Дбар, к этому вопросу подходят очень основательно, с учетом всего необходимого, так как возможности второй раз построить тюрьму не будет.

Глава МВД сообщил, что в новой тюрьме желающих работать и встать на путь исправления, отделят от рецидивистов.

"Два раза приезжала межправительственная комиссия, я с ними встречался лично, заказан проект данной тюрьмы. Мы обговаривали, какая должная быть тюрьма, она будет разделена на людей, которые хотят работать, отбывая наказание, и особо опасных преступников, рецидивистов, которые будут сидеть отдельно. Мы их разделяем и это правильно, потому, что человек, который хочет выйти на путь исправления должен быть отделен от рецидивистов, людей, которые имеют криминальную склонность на протяжении всей своей жизни", - подчеркнул он.

Сейчас, людям, которые хотят встать на путь исправления сделать это не могут, так как они попадают в криминальную среду, говорит министр.

Говоря о преступниках, которые совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, Дмитрий Дбар выразил уверенность в том, что они должны отбывать наказание один к одному.

"Мы можем по факту дать человеку срок наказания 15-20 лет, а в реальности он сидит от пяти до восьми лет, мало того, он еще подает прошение о помиловании. Поэтому люди не несут реального наказания, соизмеримое тому, что они сделали. Человек, совершивший тяжкое преступление, должен понести наказание со всей строгостью закона, тогда будет эффект, тогда он будет понимать, что он понесет реальное наказание и одумается, прежде чем совершить преступление", - подчеркнул он.

Говоря о предложении МВД по ужесточению наказания за ношение оружия министр заметил, что многие не боятся носить оружие без соответствующего разрешения, так как надеются на подписку о невыезде и, впоследствии, получение условного срока. Но если человек будет знать, что за это правонарушение он получит реальный срок, то криминогенная ситуация в стране улучшится, отметил глава МВД.