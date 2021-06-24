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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (127)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого атмосферного фронта циклона с юга.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. В пятницу 25 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман, днем преимущественно жаркая погода, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление в норме, будет понижаться.

Ветер слабый  и умеренный  2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от + 18°С до +23°С,  днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90 %.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (127)

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