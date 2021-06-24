В Кабмине Абхазии обсудили введение дополнительных антиковидных ограничений

Всего в Абхазии выявлено свыше 16,5 тысяч случаев коронавируса, в стационарах республики скончались более 240 человек.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Премьер-министр Абхазии провел совещание по вопросам введения дополнительных ограничительных мер в связи с подъемом заболевания коронавирусом в республике и организацией лечения больных, сообщается на сайте Кабмина.

В совещании приняли участие вице-премьер Владимир Делба, глава Минздрава и руководство СЭС республики. Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил тенденцию к росту общей заболеваемости коронавирусной инфекцией и тяжелых форм ее течения, он сообщил, что в стране увеличилось число стационарных больных.

В связи с осложнением эпидобстановки и во избежание ухудшения ситуации с распространением COVID-19 СЭС Абхазии считает необходимым ввести дополнительные ограничительные меры.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба рассказал о бюджетных расходах на организацию мероприятий по борьбе с COVID-19, в том числе на приобретение дорогостоящих медпрепаратов и расходных материалов. Так, если в 2020 году общая сумма бюджетных расходов на эти цели составила 260 миллионов рублей, то за пять месяцев этого года расходы уже составили 144,5 миллиона. По его словам, текущие расходы обусловлены ростом заболеваемости населения.

Делба подчеркнул, что финансирование мер по борьбе с коронавирусной инфекцией является по-прежнему приоритетным, и Минфин продолжает осуществлять дополнительные выплаты медработникам, занятым в ковид-центрах. С января по май 2021 года, сумма выплат составила 45 миллионов рублей.

В пятницу 25 июня министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба посетит Гудаутский ковид-госпиталь, после чего проведет заседание Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции для выработки предложения с учетом сложившейся ситуации и возможного ее развития.