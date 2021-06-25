13:24 25 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.33
  • EUR86.33
Поиск

Россиянка погибла в ДТП в Гудауте

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
379603
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/1c/1032514798.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210625/1032698253/Rossiyanka-pogibla-v-DTP-v-Gudaute.html

Авария произошла в ночь на 25 июня на Сухумском шоссе в районе поселка Дружба в Гудауте.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. ДТП со смертельным исходом произошло в Гудауте минувшей ночью, сообщает МЧС Абхазии.

Автомобиль TOYOTA врезался в придорожное дерево, авария случилась на Сухумском шоссе в районе поселка Дружба. За рулем была жительница Санкт-Петербурга Вера Мазилова, 1960 года рождения.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 02:01. К приезду спасателей один из пострадавших был доставлен проезжими в Гудаутскую районную больницу. Спасатели деблокировали водителя и передали ее бригаде скорой помощи, но спасти ее жизнь не удалось.

Отмечается, что пассажир серьезно пострадал.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сады Эльмиры: как жительница села Бзыбь создала семейный парк
Ботанический "салон красоты": как жительница села Бзыбь превратила двор в парк
График выплат российских пенсий в Абхазии: июнь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться