Россиянка погибла в ДТП в Гудауте

Авария произошла в ночь на 25 июня на Сухумском шоссе в районе поселка Дружба в Гудауте.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. ДТП со смертельным исходом произошло в Гудауте минувшей ночью, сообщает МЧС Абхазии.

Автомобиль TOYOTA врезался в придорожное дерево, авария случилась на Сухумском шоссе в районе поселка Дружба. За рулем была жительница Санкт-Петербурга Вера Мазилова, 1960 года рождения.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 02:01. К приезду спасателей один из пострадавших был доставлен проезжими в Гудаутскую районную больницу. Спасатели деблокировали водителя и передали ее бригаде скорой помощи, но спасти ее жизнь не удалось.

Отмечается, что пассажир серьезно пострадал.