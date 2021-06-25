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Аслан Бжания поздравил выпускников Абхазии с завершением учебы в школе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В школах Абхазии 25 июня прозвенел последний звонок, дата сдвинулась на месяц из-за вынужденных каникул в середине учебного года в связи с пандемией коронавируса.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил выпускников страны с завершением учебы в школе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Дорогие выпускники Абхазии! Сегодня в школах для вас звенит последний звонок в ознаменование начала новой большой жизни. Впереди вас ждут новые знания, вы пройдете важные испытания на пути к выбранным профессиям. Пусть последний звонок останется в памяти праздничным символом светлой и прекрасной школьной поры!" - говорится в поздравлении президента.

Бжания отметил, что в строительстве государства нужны хорошо подготовленные специалисты, обладающие передовыми знаниями.

"Я верю, что вы в полной мере осознаете ответственность перед Родиной и станете достойным поколением, которое будет решать ее судьбу в будущем. В добрый путь! Пусть исполнятся ваши мечты!" - пожелал президент.

В школах Абхазии 25 июня прозвенел последний звонок. Первоклассников отпустили неделей раньше, для них учебный год завершился 18 июня.

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