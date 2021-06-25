Депутаты Парламента Абхазии призвали усилить борьбу с COVID-19

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии обратились к президенту в связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране, сказал в эфире радио Sputnik председатель комитета Народного Собрания по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия.
"Сама ситуация диктует необходимость принятия дополнительных мер, руководство Минздрава, СЭС неоднократно сообщала о взрывном росте заболеваемости. Наложим на нашу картинку картинку в соседней стране, где уже в открытую сообщают о распространении более агрессивного индийского штамма, британского штамма", - подчеркнул он.
Джинджолия также заметил, что среди пациентов стало увеличиваться количество молодых людей, в целом специфика заболевания изменилась.
"В Москве это побудило к введению жестких ограничительных мер, и уже поэтапно вводится обязательная вакцинация населения. Учитывая туристический поток, надо понимать, что этот индийский штамм со скоростью перемещения туристов также примчится и к нам, и это уже случилось", - сказал депутат.
Это и побудило парламентариев написать рекомендательное письмо, сообщил Алхас Джинджолия.
"Мы рекомендовали строгий запрет на проведение свадебных, ритуальных мероприятий, особенно в закрытых помещениях", - отметил он.
Кроме того, они призвали ускорить темпы вакцинации путем организации просветительской работы среди населения, также проработать меры по обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.
Парламентарии считают необходимым заключение предварительной договоренности с Россией о бесперебойном снабжении вакциной "Спутник V", а также выделение значимых финансовых ресурсов на приобретение крупных партий препаратов "Актемра", "Артлегия", "Илсира".
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