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Депутаты Парламента Абхазии призвали усилить борьбу с COVID-19

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В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1357)
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По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 16693. Из них 15327 человек выздоровели и 244 умерли.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии обратились к президенту в связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране, сказал в эфире радио Sputnik председатель комитета Народного Собрания по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Сама ситуация диктует необходимость принятия дополнительных мер, руководство Минздрава, СЭС неоднократно сообщала о взрывном росте заболеваемости. Наложим на нашу картинку картинку в соседней стране, где уже в открытую сообщают о распространении более агрессивного индийского штамма, британского штамма", - подчеркнул он.

Джинджолия также заметил, что среди пациентов стало увеличиваться количество молодых людей, в целом специфика заболевания изменилась.

"В Москве это побудило к введению жестких ограничительных мер, и уже поэтапно вводится обязательная вакцинация населения. Учитывая туристический поток, надо понимать, что этот индийский штамм со скоростью перемещения туристов также примчится и к нам, и это уже случилось", - сказал депутат.

Это и побудило парламентариев написать рекомендательное письмо, сообщил Алхас Джинджолия.

"Мы рекомендовали строгий запрет на проведение свадебных, ритуальных мероприятий, особенно в закрытых помещениях", - отметил он.

© Sputnik / Максим Богодвид
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Депутаты призвали усилить ограничительные меры, запретить проведение свадебных мероприятий, ритуальных, культурных мероприятий в закрытых помещениях, усилить противоэпидемиологические мероприятия в общественном транспорте, на рынках, крупных объектах торговли, местах массовых скоплений людей.

Кроме того, они призвали ускорить темпы вакцинации путем организации просветительской работы среди населения, также проработать меры по обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

Парламентарии считают необходимым заключение предварительной договоренности с Россией о бесперебойном снабжении вакциной "Спутник V", а также выделение значимых финансовых ресурсов на приобретение крупных партий препаратов "Актемра", "Артлегия", "Илсира".

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1357)

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