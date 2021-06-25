Глава Минздрава Абхазии посетил красную зону Гудаутского ковидного госпиталя

ГУДАУТА, 25 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба посетил гудаутский ковидный госпиталь в пятницу 25 июня, передает корреспондент Sputnik.

Бутба встретился с руководством Гудаутской ЦРБ и поинтересовался о количестве пациентов с коронавирусом, которые проходят стационарное лечение и на медикаментозном обеспечении.

Как рассказал главврач Гудаутской больницы Хаджарат Шамба, количество пациентов с COVID-19 выросло. За последние два дня в медучреждение поступило 23 человека, в основном в тяжелом и средней тяжести состоянии.

"На сегодня лечение проходят 74 пациента. Реанимация заполнена – там 14 человек. Течение болезни изменилось. Оно стало более сложным, тяжелее поддается лечению и сложнее проконтролировать течение заболевания. Поражение легких, бывает, не сопровождается клиническими проявлениями. Иногда при обследовании в стационаре мы, как находку, открываем значительное поражение легких", - отметил Шамба и добавил, среди пациентов есть люди с нулевым поражением легких, но у них развились панические атаки.

Шамба также отметил, что чаще всего серьезные повреждения легких обнаруживают у пациентов без ярко выраженной симптоматики коронавирусной инфекции, которые обращаются в медучреждения сами или по направлению врачей после амбулаторного лечения. Несмотря на то, что амбулаторное лечение включает все необходимое лечение, пациенты все равно попадают в госпиталь с ухудшением состояния здоровья, подчеркнул Шамба.

Как уточнила замглавврача Гудаутской ЦРБ Ангелина Отырба, в основном корпусе медучреждения находится 31 пациент, две пациентки беременные.

Министр здравоохранения побывал в "красной зоне" ковидного госпиталя, где пообщался с пациентами и поинтересовался их здоровьем и условиями пребывания.

Бутба подчеркнул, что очередная рабочая поездка в гудаутский ковидный госпиталь была связана с оценкой мощностей объекта.

"Все прекрасно информированы о том, что мы уже открыли в основном корпусе дополнительное отделение. Больные уже находятся и на третьем, и на четвертом этажах. Сейчас мы прошли по реанимационному отделению. Больные поступают в тяжелом состоянии", - сказал министр и обратился к населению страны с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить медицинские маски, не скапливаться в помещениях.

Министр здравоохранения Абхазии посетил гудаутский ковидный госпиталь © Foto / Бадри Есиава

Министр здравоохранения Абхазии посетил гудаутский ковидный госпиталь © Sputnik / Бадри Есиава 1 / 2 © Foto / Бадри Есиава Министр здравоохранения Абхазии посетил гудаутский ковидный госпиталь

Ангелина Отырба с сожалением отметила, что открытие дополнительных отделений для пациентов с коронавирусом в основном корпусе больницы, а также дополнительное привлечение медперсонала связаны с увеличением количества больных. Помимо того, что лечить больных стало сложнее, эта процедура стала дороже.

Врач-анестезиолог, реаниматолог Мадина Дасания попросила жителей Абхазии не пренебрегать методами защиты и задуматься о последствиях беспечности.

"Запасной жизни ни у кого нет. Пожалуйста, не пренебрегайте. Мы тоже люди и тоже устаем, но мы с вами и находимся здесь день и ночь. Подумайте о нас. Развлекаться, ходить по свадьбам, наверное, тоже нужно, но на время пандемии остановитесь. Пожалуйста, услышьте нас", - призвала Дасания.

По последним данным, коронавирус в Абхазии выявили у 16693 человек. Из них 15327 выздоровели и 244 умерли.