Открыть дорогу и пустить автобус: новый глава села Псху поделился планами

Предыдущий руководитель Даниил Зухба проработал в должности главы Псху 12 лет и ушел с поста в 2020 году.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. На должность главы администрации села Псху назначен местный житель Петр Новинкин, сказал в интервью Sputnik глава Сухумского района Алхас Читанава.

"Несколько недель прошло, как он приступил к работе, пока он носит статус исполняющего обязанности, потому, что по процедуре, утверждение на должность главы администрации производят сельские депутаты", - подчеркнул он.

Читанава также сообщил, что новый глава Псху ранее не работал в административной сфере, однако он ответственный и уважаемый в селе. "Я думаю, что работа у него наладится и поддержку односельчан он получит", - сказал он.

Самая острая проблема, стоящая перед жителями села, это невозможность передвижения по дороге, которая связывает перевал Пыв с Псху, она обвалилась в результате оползня.

"Оползневые процессы там происходят ежегодно. Уже в это воскресенье, рабочая бригада поднимается туда, и я думаю, что в течение недели этот вопрос будет решен, и транспортная дорога будет открыта", - подчеркнул Читанава.

После восстановления дороги планируется снова запустить рейсовый автобус, который в данное время находится на ремонте, говорит он. "Мы хотим подготовить автобус к летнему сезону, кое-какие запчасти, которые не смогли найти внутри Абхазии с помощью столичного АТП заказали за пределами Абхазии, как они поступят, автобус выйдет в рейс", - подчеркнул глава Сухумского района.

Сам Петр Новинкин говорит, что возглавить родное село большая честь и вместе с тем ответственность. Он отмечает, что сейчас все внимание направлено на то, чтобы восстановить дорожное движение, чтобы люди могли перемещаться.

"Нужно расчистить завалы, поправить размытые броды на двух реках. На сегодняшний день сообщения нет кроме авиалинии, дорога повредилась в марте, когда обильно стали таять снега, произошел обвал", - рассказал он.

Помимо дороги, есть вопросы, связанные с энергоснабжением села, говорит новый руководитель Псху. "Нам надо менять линию электропередачи высокого напряжения, провода старые, нужно проводить профилактическую работу на нашей ГЭС. Сейчас дорогу откроем, потом я приглашу инженеров, они посмотрят, что там надо в техническом плане, чтобы мы понимали что делать", - сказал Новинкин.

Помимо всего прочего, перед новым руководителем села стоит задача отремонтировать мост на реке Баул.

"Мы проведем совещание с жителями села и будем определять, какие у нас еще наболевшие проблемы и будем их по возможности решать. По прошлогодней сводке в селе 98 дворов", - отметил он.

По словам главы села, эпидемиологическая ситуация в Псху благоприятная, люди не болеют коронавирусной инфекцией. "Слава богу, у нас ничего нет, и мы к этому очень скрупулезно относимся", - подчеркнул Новинкин.

Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. В Псху ведут дороги от источника Аудхара через горные перевалы, преодолеть которые можно только на полноприводном автомобиле в летнее время.