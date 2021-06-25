Прогноз погоды в Абхазии на выходные 26 и 27 июня

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В предстоящие выходные дни 26 и 27 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.