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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 26 и 27 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (128)
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Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.

СУХУМ,  25 июн - Sputnik. В предстоящие выходные дни 26 и 27 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный  дождь, гроза, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С,  днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (128)

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