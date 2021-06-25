Пальмы на территории "Курорта Пицунда" обработали от вредителей

СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Финиковые пальмы на территории "Курорта Пицунда" были обработаны от вредителей, рассказала ландшафтный дизайнер этого объекта Вероника Лейба.

"У нас произрастает 23 финиковые пальмы, и мы уже четвертый год подряд их обрабатываем от пальмового долгоносика. К счастью, в Пицунде, в отличие от Гагры, пока не обнаружен этот вредитель. Также у нас произрастает шесть трахикарпусов, но их мы пока не обрабатывали", - отметила она.

Лейба уточнила, что главный враг финиковых деревьев – это пальмовый долгоносик, а трахикарпусов – пальмовый мотылек. Ни один из этих паразитов не зафиксирован в "Курорте Пицунда".

Обработка деревьев производится специальным инсектицидом, который бесплатно предоставляет Государственный комитет Абхазии по экологии и все работы выполняются по согласованию со специалистами этого учреждения, уточнила Лейба.

Так как обработку нужно производить раз в месяц с весны до осени, в зависимости от погодных условий, пяти литров этого препарата достаточно до наступления холодов – 50 грамм препарата разбавляют на десять литров воды.

"В этом году мы начали немного позже, чем обычно. Почти всю весну шел дождь. В ствол пальм, откуда распускаются листья, вставляется тонкая трубка и по ней заливают препарат. Это нужно для того, чтобы инсектицид попал внутрь дерева, где пальмовые долгоносики обычно откладывают яйца", - рассказала Лейба и добавила, что в черте города тоже планируют провести такую работу.

Как сообщал председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава, обработка декоративных деревьев от вредителей началась в Абхазии в мае. Эта работа выполняется поэтапно по обращению руководителей районных администраций. К тому времени в организацию обратились из Гагры, Пицунды, Гудауты и Нового Афона, где пальмовый долгоносик не был обнаружен. Что касается обработки от вредителя трахикарпуса, она отложена в связи с нехваткой пестицидов.

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. После появления вредителей была проведена инвентаризация крупноствольных пальм, их насчитали около 2500. Из-за нашествия пальмового долгоносика в 2018 году в Сухуме вырубили 21 пальму, в Гагре - 20 деревьев. Борьба с пальмовым долгоносиком в Абхазии началась 30 октября 2018 года. Деревья обрабатывают специальными инсектицидами.