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График отключений электричества в Абхазии пересмотрят после турсезона

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (411)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210626/1032706647/Grafik-otklyucheniy-elektrichestva-v-Abkhazii-peresmotryat-posle-tursezona.html

В Абхазии с 00:00 28 июня будет действовать график веерных отключений электроэнергии в ночное время.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. График веерных отключений электроэнергии скорее всего пересмотрят в сторону ужесточения после окончания курортного сезона, заявил в интервью Абхазскому телевидению заместитель главного инженера РУП "Черноморэнерго" Саид Блабба.

С 28 июня в Абхазии будут производиться отключения на два часа в сутки в ночное время и раннее утро. 

"График будет держаться скорее всего до конца курортного сезона, после окончания курортного сезона этот график будет пересматриваться скорее всего в сторону ужесточения", - заявил Блабба.

Заместитель главного инженера "Черноморэнерго" отметил, что в республике на сегодняшний день потребление составляет 6,5 миллионов киловатт-часов, что превышает предыдущие периода прошлых годов на 2,5 миллиона киловатт-часов. 

© Sputnik
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"При сложившейся ситуации мы прогнозируем дефицит электроэнергии свыше 400 миллионов киловатт-часов", - добавил Блабба, подчеркнув, что график щадящий с учетом разгара курортного сезона. 

В интервью Sputnik глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа рассказал о том, что уже с сегодняшнего дня нужно ввести шестичасовой график отключений, "чтобы уложиться в 1500 киловатт и не зависеть ни от кого". По прогнозам Логуа, переток электроэнергии из России понадобится уже в ноябре 2021 года.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (411)

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