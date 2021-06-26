График отключений электричества в Абхазии пересмотрят после турсезона

В Абхазии с 00:00 28 июня будет действовать график веерных отключений электроэнергии в ночное время.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. График веерных отключений электроэнергии скорее всего пересмотрят в сторону ужесточения после окончания курортного сезона, заявил в интервью Абхазскому телевидению заместитель главного инженера РУП "Черноморэнерго" Саид Блабба.

С 28 июня в Абхазии будут производиться отключения на два часа в сутки в ночное время и раннее утро.

"График будет держаться скорее всего до конца курортного сезона, после окончания курортного сезона этот график будет пересматриваться скорее всего в сторону ужесточения", - заявил Блабба.

Заместитель главного инженера "Черноморэнерго" отметил, что в республике на сегодняшний день потребление составляет 6,5 миллионов киловатт-часов, что превышает предыдущие периода прошлых годов на 2,5 миллиона киловатт-часов.

"При сложившейся ситуации мы прогнозируем дефицит электроэнергии свыше 400 миллионов киловатт-часов", - добавил Блабба, подчеркнув, что график щадящий с учетом разгара курортного сезона.

В интервью Sputnik глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа рассказал о том, что уже с сегодняшнего дня нужно ввести шестичасовой график отключений, "чтобы уложиться в 1500 киловатт и не зависеть ни от кого". По прогнозам Логуа, переток электроэнергии из России понадобится уже в ноябре 2021 года.