МИД обвинил Грузию в попытках грубого вмешательства во внутренние дела Абхазии

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Попыткой грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства – Республики Абхазия назвали в Министерстве иностранных дел республики заявление премьер-министра Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Тбилиси планирует разработать стратегию социально-экономического развития Абхазии и Цхинвальского региона, на первом этапе - концепция социально-экономической реабилитации Гальского и Ахалгорского регионов. Также он добавил, что будет обеспечено регулярное сотрудничество с представителями гражданского общества, в том числе в рамках специально созданного консультативного совета экспертов.

"Выходящий за рамки здравого смысла план по разработке стратегии развития Абхазии, как и недавнее решение премьер-министра Грузии о создании "комиссии по деоккупации", совершенно оторваны от реальности и не будут иметь никакого практического эффекта", - ответили на заявление в МИДе республики.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что подобная "имитация бурной деятельности со стороны властей Грузии" говорит лишь о том, что "Тбилиси категорически не приемлет реальные пути достижения взаимопонимания между двумя странами и не желает вести продуктивную работу в рамках общепризнанного международного формата Женевских дискуссий".

В МИД добавили, что Абхазия готова выстраивать отношения лишь на равноправных основах. Кроме того, абхазская сторона намерена остро поставить вопрос о неприемлемых инициативах Грузии в отношении республики на предстоящем раунде Женевских дискуссий.