Дело о разбойном нападении на пенсионерку раскрыли в Гагре

Двое мужчин избили и ограбили проживавшую в Гагре пенсионерку Тамару Ковалеву в сентябре 2018 года.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Разбойное нападение на 84-летнюю жительницу Гагры Тамару Ковалеву раскрыто сотрудниками УВД Гагрского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

По версии следствия, преступники, притворившись туристами, в сентябре 2018 года проникли в дом Ковалевой под предлогом снять у нее жилье. Они напали на пенсионерку, избивали ее спортивной гантелью и требовали деньги. Потерпевшая отдала все что у нее было - 105 000 рублей и ювелирные изделия.

"Это преступление совершено с особой жестокостью, что подтверждается тем, что после того как Ковалева отдала деньги, ювелирные изделия и, потеряв сознание, преступники вновь приводили ее в чувства и вновь наносили ей удары гантелью. Требовали еще денег, которых у нее уже не было", - сказал старший следователь следственного отдела УВД по Гагрскому району Мерсоп Варваштян.

Примерно в 5:00 Ковалева пришла в чувства и позвала на помощь. Соседи вызвали милицию.

Как уточнил Варваштян, пенсионерка получала открытую непроникающую черепно-мозговую травму, ушибы и раны лобно-темно-височной доли головы, ушибы органов брюшной полости, проникающее ранение правого глаза.

Ковалеву госпитализировали в Гагрскую больницу, а затем ее поместили в реанимацию Республиканской больницы, откуда вывезли в одну из московских клиник, где она проходила реабилитацию.

В 2019 году, находясь на лечении, в сводках МВД она узнала одного из грабителей, которого арестовали за нападение на 78-летнего Сергея Нанба в Гагре - им был 36-летний Давид Ванаба.

© Foto / screenshot:YouTube/Пресс-служба МВДРА Ванаба Давид Анзорович

По словам начальника следственного отдела УВД Гагрского района Джофа Агрба, эти два преступления были аналогичными по почерку.

"Тогда отец и сын Анзор и Давид Ванаба были задержаны по этому факту, было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении – особо тяжкое преступление, и в настоящее время они отбывают наказание по приговору суда", - отметил он.

По сообщению пресс-службы ведомства, Тамара Ковалева вернулась в Гагру в конце 2020 года, и опознала Давида Ванаба. Также следователи нашли похищенный грабителями у нее телефон, которым один из нападавших пользовался. Помимо этого удалось выяснить, что Ванаба в ночь грабежа вызвал такси к дому пенсионерки и на нем уехал в село Отхара.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Давида Ванаба передано в суд Гагрского района для принятия законного решения.

Сама Тамара Ковалера не дожила до этих дней. Она ушла из жизни в мае 2021 года.