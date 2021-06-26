Поезда "Сухум-Санкт-Петербург" и "Гагра-Туапсе" вынужденно остановлены

На железнодорожном участке в Гагре произошло столкновение скорого поезда "Москва – Сухум" с экскаватором.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Скорый поезд "Сухум-Санкт-Петербург" вынужденно остановлен в Гудауте, а электропоезд "Гагра-Туапсе" - в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Днем 26 июня в районе Гагры скорый поезд "Москва – Сухум" столкнулся с экскаватором, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна. Никто из пассажиров не пострадал, однако был поврежден локомотив. Движение остановлено до прибытия резервного локомотива из Адлера.

В Гудауте и Гагре у составов поездов организовано дежурство двух пожарных машин, двух автоцистерн с питьевой водой, двух машин скорой медицинской помощи, а также 20 спасателей МЧС.

Отмечается, что пассажирам, опаздывающим на авиарейсы из аэропорта Сочи, предложено пересесть на автомобильный транспорт для трансфера в аэропорт.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, место стоянки поездов посетили вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и министр по ЧС Лев Квициния.

Определен перечень первоочередных мер по обеспечению безопасности пассажиров остановленных составов.