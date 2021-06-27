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В Абхазии зафиксировано 105 новых случаев COVID-19

© AFP 2019 / JUNG YEON-JE
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1361)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 16906 человек. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15405 человек.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 105 человек из 319 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 78 человек, у 78 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 13 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 31, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1361)

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