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Железнодорожное движение в Абхазии восстановлено

© Sputnik / Артур Лебедев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Из-за аварии в Гагре, в которой скорый поезд "Москва-Сухум" столкнулся с экскаватором, вынужденно были остановлены поезд "Сухум-Санкт-Петербург" и "Гагра-Туапсе".

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Железнодорожное движение в Абхазии было восстановлено около 03:00 27 июня, рассказали Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

© Sputnik / Владимир Песня
Поезда "Сухум-Санкт-Петербург" и "Гагра-Туапсе" вынужденно остановлены

"В Гагре были заблокированы поезд "Москва-Сухум", и электричка "Гагра-Туапсе", а в Гудауте был остановлен поезд "Сухум-Санкт-Петербург". Там был организован подвоз питьевой воды, приехали медики и пожарные машины и 20 человек личного состава МЧС дежурили на местах", - отметили в ведомстве.

Локомотив скоростного поезда "Москва-Сухум" был поврежден от столкновения с экскаватором в районе Гагры 26 июня.

"Приехал запасной локомотив из Адлера, после того, как локомотив заменили, движение было восстановлено. Поезд с рельсов не сошел, никто не пострадал", - подчеркнули в пресс-службе МЧС Абхазии.      

Днем 26 июня в районе Гагры скорый поезд "Москва – Сухум" столкнулся с экскаватором, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна. Как сообщили в пресс-службе МЧС, место стоянки поездов посетили вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и министр по ЧС Лев Квициния.

 

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