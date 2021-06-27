Железнодорожное движение в Абхазии восстановлено

Из-за аварии в Гагре, в которой скорый поезд "Москва-Сухум" столкнулся с экскаватором, вынужденно были остановлены поезд "Сухум-Санкт-Петербург" и "Гагра-Туапсе".

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Железнодорожное движение в Абхазии было восстановлено около 03:00 27 июня, рассказали Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

"В Гагре были заблокированы поезд "Москва-Сухум", и электричка "Гагра-Туапсе", а в Гудауте был остановлен поезд "Сухум-Санкт-Петербург". Там был организован подвоз питьевой воды, приехали медики и пожарные машины и 20 человек личного состава МЧС дежурили на местах", - отметили в ведомстве.

Локомотив скоростного поезда "Москва-Сухум" был поврежден от столкновения с экскаватором в районе Гагры 26 июня.

"Приехал запасной локомотив из Адлера, после того, как локомотив заменили, движение было восстановлено. Поезд с рельсов не сошел, никто не пострадал", - подчеркнули в пресс-службе МЧС Абхазии.

Днем 26 июня в районе Гагры скорый поезд "Москва – Сухум" столкнулся с экскаватором, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна. Как сообщили в пресс-службе МЧС, место стоянки поездов посетили вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и министр по ЧС Лев Квициния.