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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 июня

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (129)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему остается под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. В понедельник 28 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление в норме, будет понижаться.

Ветер слабый  и умеренный  2-7 метров в секунду, местами с порывами до 7 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от + 18°С до +23°С,  днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды, слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (129)

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