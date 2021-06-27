День молодежи отметили концертом на набережной Сухума

27 июня в России отмечается День молодежи. История праздника началась в 1958 году, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден "День советской молодежи".

СУХУМ, 27 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт, организованный Московским культурно-деловым центром "Дом Москвы", состоялся на набережной Сухума на площади Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба.

Открывая праздничное мероприятие, ведущий Алхас Манаргия заметил, что современная история Абхазии неразрывно связана с Россией.

"После того, как Россия признала государственную независимость Абхазии, возможности для абхазской молодежи выросли в разы. Наша молодежь может учиться в лучших российских вузах, тренироваться в лучших клубах и командах, повышать уровень своих знаний в различных государственных структурах России. Свое будущее мы видим в дружбе и соседстве с великой Россией", - подчеркнул он.

В честь добрососедских и дружественных отношений двух государств с песней "С тобой, Россия" выступила популярная абхазская артистка Мана. На площади Абхазского драмтеатра собралось немало людей, среди которых были и туристы.

"Мы отдыхаем в Абхазии вместе с подругами и помимо того, что нас окружает такая великолепная природа и море, очень приятно, что есть возможность побывать на таком замечательном концерте", - сказала приезжая из Нижнего Новгорода Наталья.

В концерте, посвященном Дню молодежи, выступили солисты абхазской эстрады, танцевальные коллективы, представители творческих студий.

Генеральный директор Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" Александр Бигвава в интервью Sputnik от всего коллектива и от себя лично пожелал молодежи в Абхазии процветания, мира, достойного будущего.

Мероприятие организовано Московским культурно-деловым центром "Дом Москвы" при финансовой поддержке правительства Москвы, а также при содействии Министерства культуры Абхазии и администрации города Сухум.