Коллегия адвокатов Абхазии обратилась к президенту из-за нарушения их прав

Собрание членов Коллегии адвокатов было посвящено теме нарушения прав адвокатов в Абхазии и оказания давления на них.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Коллегия адвокатов Абхазии обратилась к президенту Аслану Бжания в связи с вмешательством в адвокатскую деятельность правоохранительных органов.

В тексте обращения говорится, что "вмешательство в адвокатскую деятельность со стороны правоохранительных органов путем уголовного преследования с целью физического и морального воздействия создают угрозу независимой профессиональной деятельности адвокатов, ущемляют права не только адвоката, но и его доверителя".

Председатель коллегии адвокатов Константин Чагава отметил, что он и его коллеги систематически наблюдают нарушения прав адвокатов – отказ во встрече с подзащитным без объяснений, длительное ожидание свиданий, прослушивание разговоров, нарушение конфиденциальности общения адвоката с подзащитным. В качестве примера Чагава привел случай, когда адвокаты были незаконно задержаны, содержались под стражей, к ним применялась физическая сила.

Поводом коллективного обращения Коллегии адвокатов стал инцидент с адвокатом Жанной Шенкао, которая обвинялась в распространении информации провокационного характера в том числе на политические темы в Facebook под ником Сатанеи Гуашьа. По словам Чагава, Шенкао была незаконно задержана и находилась в здании МВД и СГБ сутки. Адвокат была отпущена после дачи объяснения и изъятия ее личного телефона, который до сих пор не вернули.

Шинкао отрицает свою причастность к распространению информации под ником Сатанеи Гуашьа. Она считает, что обвинения в ее сторону беспочвенны и связаны с тем, что она – свидетель защиты по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в 2019 году.

"Возможно, я забегаю вперед с выводами, но никаких других причин того, почему именно я оказалась в такой ситуации, я не вижу. Я призвала министра МВД, начальников СГБ и СИЗО к тому, чтобы ими была разобрана эта ситуация и установлено, что произошло. Я требую, чтобы это все было публично разобрано", - сказала она.

По мнению адвоката Мазоны Цвижба, подобные нарушения в отношении адвокатов означают отсутствие признаков правового государства в Абхазии.

Константин Чагава предложил коллегам выразить свой профессиональный протест и на десять дней ввести "поучительную процедуру" – не принимать участия в следственных действиях и судах. Адвокаты с таким предложением не согласились и отметили, что тем самым будут ущемлять права своих подсудимых. Члены коллегии отметили, что в обращении президента стоит указать, что если случаи нарушения прав адвокатов и оказание на них давления продолжатся, то им все же придется прекратить оказание услуг.