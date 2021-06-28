Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 июня

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Во вторник 29 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление в норме, будет медленно повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 8 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.