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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 29 июня

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (129)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Абхазии формируют юго-восточная периферия западного антициклона и теплый сектор южного циклона.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Во вторник 29 июня в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление в норме, будет медленно повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 8 до 13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С,  днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (129)

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