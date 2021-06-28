На медиков онкоцентра Абхазии завели уголовное дело за хищения

В настоящее время органом расследования выполняются следственные и процессуальные мероприятия, предусмотренные законодательством Абхазии на этапе возбуждения уголовного дела.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Следственным управлением МВД Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении главврача Национального онкологического центра Льва Аргун, заведующей дневным стационаром учреждения Нелли Лагвилава и старшей медсестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири, сообщается на сайте МВД.

Дело возбуждено с согласия Генпрокуратуры Абхазии по материалам, поступившим из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики. Действия фигурантов квалифицированы по части 4 статьи 157 (хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере путем присвоения) Уголовного кодекса Абхазии.

Согласно данным предварительного расследования, подозреваемые, получая химио-гармоно препараты в соответствии с Государственной программой по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных, действующей на территории Республики Абхазия с 2004 года в целях обеспечения оказания квалифицированной специализированной помощи, рационального использования и применения противоопухолевых лекарственных препаратов, путем внесения заведомо ложных сведений в амбулаторные карты больных и реестр по оплате медицинских услуг, необоснованно списывали на пациентов химиопрепараты, в связи с чем, был причинен ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Абхазия.

Отмечается, что предварительным следствием будет охвачен период времени действия Государственной программы по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных с 2017 по 2021 годы.

В настоящее рассматривается вопрос меры пресечения в отношении подозреваемых Аргун, Лагвилава и Квеквескири.

МВД Абхазии призывает граждан, столкнувшихся с неправомерными действиями со стороны должностных лиц национального онкоцентра, в том числе связанных с получением бесплатной химиотерапии, обращаться по телефонам 8(840)229-72-20 или +7(940)967-54-00.