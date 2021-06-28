Сухум останется без подачи питьевой воды во вторник 29 июня

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Несколько районов Сухума останутся без подачи питьевой воды во вторник 29 июня, передает столичная администрация.
Как сообщает сухумский "Водоканал", отключение воды связано с ремонтными работами водопроводной сети по улице Киараз на массиве Гумиста.
Питьевой воды не будет с 00:00 до 22:00 вторника на Новом районе, Старом поселке, в районе вокзала, улицы Адыгейская, ВИЭМе, центральной и нагорной частях города, а также в районе рынка и Маяка.
"Водоканал" приносит извинения за временные неудобства.