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Сухум останется без подачи питьевой воды во вторник 29 июня

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В Абхазии
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Значительная часть столицы Абхазии останется без подачи воды из-за ремонта водопроводной сети в западной части города.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Несколько районов Сухума останутся без подачи питьевой воды во вторник 29 июня, передает столичная администрация. 

Как сообщает сухумский "Водоканал", отключение воды связано с ремонтными работами водопроводной сети по ‪улице Киараз на массиве‬ Гумиста.

Питьевой воды не будет с 00:00 до 22:00 вторника на Новом районе, Старом поселке, в районе вокзала, улицы Адыгейская, ВИЭМе, центральной и нагорной частях города, а также в районе рынка и Маяка.

"Водоканал" приносит извине­ния за временные неудобства.

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