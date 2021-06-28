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Скончалась 35-летняя пациентка Гудаутского ковидного госпиталя

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1364)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210628/1032727943/Skonchalas-35-letnyaya-patsientka-Gudautskogo-kovidnogo-gospitalya.html

Всего в Абхазии зарегистрировано 245 летальных случаев с коронавирусом. Из 17044 заразившихся выздоровели 15407 человек.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале 27 июня скончалась пациентка 1986 года рождения, сообщает Оперштаб.

Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 437 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 138 из них. Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составило 17044. 

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 78 человек, у всех диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 30, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1364)

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