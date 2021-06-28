Скончалась 35-летняя пациентка Гудаутского ковидного госпиталя

Всего в Абхазии зарегистрировано 245 летальных случаев с коронавирусом. Из 17044 заразившихся выздоровели 15407 человек.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале 27 июня скончалась пациентка 1986 года рождения, сообщает Оперштаб.

Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 437 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 138 из них. Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составило 17044.

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 78 человек, у всех диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 30, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.