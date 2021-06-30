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Подача электричества в Очамчырском районе восстановлена после пожара на подстанции

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (417)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210630/1032736203/Podacha-elektrichestva-v-Ochamchyrskom-rayone-vosstanovlena-posle-pozhara-na-podstantsii.html

Из-за пожара на электроподстанции "Очамчыра–тяга" мощностью 32 мегаватт часть Очамчыры и несколько сел района остались без электричества.

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Подача электричества в Очамчырском районе полностью восстановлена после пожара на электроподстанции "Очамчыра–тяга", сообщили Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго".

© Foto / сайт Президента Республики Абхазия
Бжания провел экстренное совещание в Очамчыре после аварии на подстанции

В результате пожара было повреждено закрытое распределительное устройство. В ликвидации возгорания задействовали два пожарных расчета и одно спасательное отделение ПСО города Очамчыра.

К месту аварии выезжал президент Абхазии Аслан Бжания, он осмотрел последствия пожара, а затем провел совещание в администрации Очамчырского района.

Президент дал указание руководству "Черноморэнерго" обеспечить усиление мер противопожарной безопасности на подстанциях и следить за санитарным состоянием внутри станций и на прилегающих территориях.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (417)

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