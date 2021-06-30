Подача электричества в Очамчырском районе восстановлена после пожара на подстанции

Из-за пожара на электроподстанции "Очамчыра–тяга" мощностью 32 мегаватт часть Очамчыры и несколько сел района остались без электричества.

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Подача электричества в Очамчырском районе полностью восстановлена после пожара на электроподстанции "Очамчыра–тяга", сообщили Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго".

В результате пожара было повреждено закрытое распределительное устройство. В ликвидации возгорания задействовали два пожарных расчета и одно спасательное отделение ПСО города Очамчыра.

К месту аварии выезжал президент Абхазии Аслан Бжания, он осмотрел последствия пожара, а затем провел совещание в администрации Очамчырского района.

Президент дал указание руководству "Черноморэнерго" обеспечить усиление мер противопожарной безопасности на подстанциях и следить за санитарным состоянием внутри станций и на прилегающих территориях.