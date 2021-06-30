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Кабмин Абхазии утвердил положение о лицензировании торговли оружием и боеприпасами

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Проект положения о лицензировании деятельности по торговле оружием и боеприпасами был разработан Министерством внутренних дел Абхазии.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии утвердил положение о лицензировании деятельности по торговле оружием и боеприпасами, порядке выдачи и формы бланков лицензии на приобретение гражданского и спортивного оружия, сообщает корреспондент с места события.

Министерству здравоохранения поручено составить список заболеваний, которые будут препятствовать лицу получить лицензию на приобретение гражданского и спортивного оружия.

Согласно положению Кабмина о лицензировании отдельных видов деятельности на территории Абхазии от 7 марта 2012 года, лицензирование продажи оружия, его основных частей, патронов к нему, основных частей к нему и пороха осуществляется Министерством внутренних дел.

Ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб представил на рассмотрение президента Аслана Бжания проект закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленный на усиление мер уголовной ответственности за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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