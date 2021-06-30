Кабмин утвердил субсидии для негосударственных СМИ Абхазии

Бюджет Абхазии на 2021 год предусматривает поддержку негосударственных СМИ в объеме 3 600 000 миллионов рублей.

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии принял решение об утверждении правил предоставления субсидий редакциям негосударственных периодических печатных изданий и организаций, осуществляющих теле- и радиовещание. Заседание Кабмина проходит в среду 30 июня.

Было решено, что всем негосударственным СМИ, зарегистрированным в качестве юридических лиц, будет выплачиваться 50 000 рублей в месяц из государственного бюджета.

Согласно закону "О республиканском бюджете на 2021 год", расходы на поддержку негосударственных СМИ составляют 3 600 000 рублей.

Впервые вопрос о финансовой поддержке негосударственных СМИ в республике был поднят в 2016 году действующим в тот период президентом Раулем Хаджимба.