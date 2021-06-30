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Анкваб назвал сумму долгов бюджетных организаций перед "Черноморэнерго"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Стоимость электроэнергии в Абхазии составляет 40 копеек за киловатт-час. Министерству экономики республики дано поручение провести в течение недели "технический разбор" задолженностей.

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Бюджетные организации, включая министерства и подведомственные учреждения, должны выплатить "Черноморэнерго" около 93 миллионов рублей, которые накопились в связи с неуплатой за электричество, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Кабинета министров 30 июня.

"Мы же требуем с граждан и юридических лиц ответственности за оплату электричества. Почему за это не платят наши ведомства? Это забывчивость, отсутствие средств или безответственность? Это значительная сумма, на которую "Черноморэнерго" сможет закупить материалы. Все скапливается из таких якобы мелочей", - задал вопрос премьер-министр.

Александр Анкваб привел цифры по задолженностям ведомств.

МУП "Сухумский Водоканал" 18 896 000 рублей
Управления образования Сухума почти 3 000 000 рублей
Министерство обороны 1 107 000 рублей
Государственный таможенный комитет 170 000 рублей
Банк Абхазии 131 000 рублей
Генеральная прокуратура 124 000 рублей
Государственная служба охраны 116 000 рублей
Министерство здравоохранения 108 000 рублей
Министерство по налогам и сборам 45 000 рублей
Государственный комитет по спорту 39 000 рублей
Администрация Сухумского района 38 000 рублей
Кабинет министров Абхазии 30 000 рублей

Министерству экономики дано поручение подготовить документ, в котором будет указано, за какое время накопились долги и кто за них отвечает.

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