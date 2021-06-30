Анкваб назвал сумму долгов бюджетных организаций перед "Черноморэнерго"

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Бюджетные организации, включая министерства и подведомственные учреждения, должны выплатить "Черноморэнерго" около 93 миллионов рублей, которые накопились в связи с неуплатой за электричество, сказал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Кабинета министров 30 июня.
"Мы же требуем с граждан и юридических лиц ответственности за оплату электричества. Почему за это не платят наши ведомства? Это забывчивость, отсутствие средств или безответственность? Это значительная сумма, на которую "Черноморэнерго" сможет закупить материалы. Все скапливается из таких якобы мелочей", - задал вопрос премьер-министр.
Александр Анкваб привел цифры по задолженностям ведомств.
|МУП "Сухумский Водоканал"
|18 896 000 рублей
|Управления образования Сухума
|почти 3 000 000 рублей
|Министерство обороны
|1 107 000 рублей
|Государственный таможенный комитет
|170 000 рублей
|Банк Абхазии
|131 000 рублей
|Генеральная прокуратура
|124 000 рублей
|Государственная служба охраны
|116 000 рублей
|Министерство здравоохранения
|108 000 рублей
|Министерство по налогам и сборам
|45 000 рублей
|Государственный комитет по спорту
|39 000 рублей
|Администрация Сухумского района
|38 000 рублей
|Кабинет министров Абхазии
|30 000 рублей
Министерству экономики дано поручение подготовить документ, в котором будет указано, за какое время накопились долги и кто за них отвечает.