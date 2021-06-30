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Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Республики Абхазии.

Кабмин Абхазии выделит более пяти миллионов рублей на ремонт зала Госансамбля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Гоударственный ансамбль песни и танца Абхазии был основан в 1931 году. В 1970 году ему было присвоено звание "Заслуженный ансамбль народной песни и танца".

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии выделит 5 121 290 рублей из резервного фонда на строительно-монтажные работы помещения Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия, расположенного на улице Лакоба в Сухуме. Такое решение было принято правительством на заседании 30 июня.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство финансов Абхазии.

Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии был основан в 1931 году по инициативе Нестора Лакоба на базе лучших районных хоровых коллективов. В 1970 году ансамблю было присвоено звание заслуженного. В репертуаре ансамбля фольклорные, обрядовые, ритуальные песни и танцы и произведения абхазских композиторов.

Лауреат международных премий за время своего существования ансамбль с гастролями побывал во всех уголках бывшего Советского Союза. Гастролировал по многим странам мира – Германии, Чехословакии, Польше, Греции, Турции, Сирии, Франции, Мексике, Аргентине, по странам Африки.

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