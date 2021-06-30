Минпросвещения Абхазии будет определять названия географических объектов

Полномочия по определению наименований ранее были закреплены за Кабинетом министров и Парламентом Абхазии, согласно закону "О наименованиях географических объектов".

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии определил Министерство просвещения и языковой политики уполномоченным центральным органом государственного управления в области наименований географических объектов.

Таким образом, Министерство просвещения будет:

определять порядок выявления существующих наименований географических объектов,

вести государственный реестр,

осуществлять регистрацию и учет наименований географических объектов, континентального шельфа, исключительной экономической зоны Абхазии,

издавать словари и справочники наименований, карты и атласы Абхазии на абхазском и русском языках.

Закон Абхазии "О наименованиях географических объектов" был принят Парламентом республики в 2017 году.

Согласно документу, Кабинет министров Абхазии утверждает нормативные правовые акты, определяющие единые требования, нормы и правила в области наименований географических объектов, принимает решение о присвоении наименований и переименований географических объектов, континентального шельфа и исключительной экономической зоны, за исключением населенных пунктов. Парламент Абхазии отвечает за наименование и переименование населенных пунктов республики.