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Минпросвещения Абхазии будет определять названия географических объектов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210630/1032739066/Minprosvescheniya-Abkhazii-budet-opredelyat-nazvaniya-geograficheskikh-obektov.html

Полномочия по определению наименований ранее были закреплены за Кабинетом министров и Парламентом Абхазии, согласно закону "О наименованиях географических объектов".

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии определил Министерство просвещения и языковой политики уполномоченным центральным органом государственного управления в области наименований географических объектов.

Таким образом, Министерство просвещения будет:

  • определять порядок выявления существующих наименований географических объектов,
  • вести государственный реестр,
  • осуществлять регистрацию и учет наименований географических объектов, континентального шельфа, исключительной экономической зоны Абхазии,
  • издавать словари и справочники наименований, карты и атласы Абхазии на абхазском и русском языках.

Закон Абхазии "О наименованиях географических объектов" был принят Парламентом республики в 2017 году.

Согласно документу, Кабинет министров Абхазии утверждает нормативные правовые акты, определяющие единые требования, нормы и правила в области наименований географических объектов, принимает решение о присвоении наименований и переименований географических объектов, континентального шельфа и исключительной экономической зоны, за исключением населенных пунктов. Парламент Абхазии отвечает за наименование и переименование населенных пунктов республики.

 

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