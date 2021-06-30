Врачи онкоцентра Абхазии взяты под домашний арест

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Сухумский городской суд избрал в отношении главного врача Национального онкологического центра Минздрава Абхазии Льва Аргун меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Аналогичная мера пресечения избрана в отношении медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири. Орган предварительного следствия просил у суда взять Аргун и Квеквескири под стражу.

Нелли Лагвилава, которая также проходит по делу, была вызвана на допрос для дачи показаний в следственные орган, однако не явилась, сославшись на плохое состояние здоровья. По данному факту проводится проверка.

Лев Аргун, Нелли Лагвилава и Лариса Квеквескири подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 157 Уголовного кодекса Абхазии, выразившегося в хищении химио-гармоно препаратов в особо крупном размере, предназначенных в соответствии с Государственной программой для онкологических больных.

Согласно данным предварительного расследования, подозреваемые, получая химио-гормонопрепараты в соответствии с Государственной программой по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных, действующей на территории Республики Абхазия с 2004 года в целях обеспечения оказания квалифицированной специализированной помощи, рационального использования и применения противоопухолевых лекарственных препаратов, путем внесения заведомо ложных сведений в амбулаторные карты больных и реестр по оплате медицинских услуг, необоснованно списывали на пациентов химиопрепараты, в связи с чем, был причинен ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Абхазия.

Отмечается, что предварительным следствием будет охвачен период времени действия Государственной программы по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных с 2017 по 2021 годы.