01:36 01 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.72
  • EUR86.51
Поиск

Число смертей от COVID-19 в Абхазии достигло 248

© Sputnik / Евгений Самарин
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1370)
219 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/1c/1032727513.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210630/1032742135/Chislo-smertey-ot-COVID-19-v-Abkhazii-dostiglo-248.html

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 146 человек из 414 протестированных в Республике Абхазия.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Число летальных случаев пациентов с COVID-19 в Абхазии достило 248, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

Три женщины 91, 89 и 65 лет с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутской больнице 29 июня. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 человека, у 83 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 27, в Гагрской ЦРБ – 28, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 17343 человека. Выздоровели 15490 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1370)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Море, бикини и закат: лето в Абхазии
Лесные пожары в Якутии
Обзор цен на рынке Сухума: июнь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться