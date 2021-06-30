Число смертей от COVID-19 в Абхазии достигло 248

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 146 человек из 414 протестированных в Республике Абхазия.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Число летальных случаев пациентов с COVID-19 в Абхазии достило 248, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Три женщины 91, 89 и 65 лет с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутской больнице 29 июня.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 человека, у 83 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 27, в Гагрской ЦРБ – 28, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 17343 человека. Выздоровели 15490 человек.