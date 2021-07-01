Парламент Абхазии перенес сроки внедрения системы АСИС в судах

Одним из главных нововведений судебной реформы, работа над которой началась в 2012 году, стало обязательное использование в судах автоматизированной судебно-информационной системы.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии частично отложил внедрение автоматизированной судебно-информационной системы (АСИС) в судах общей юрисдикции до 1 января 2022 года.

Согласно постановлению Парламента, с 1 января 2022 года АСИС будет введена в действие, за исключением применения аудио- или видеозаписывающих технических средств фиксации судебных заседаний в судах общей юрисдикции.

С 1 июля 2022 года начнет действовать:

автоматизированная судебно-информационная система в Арбитражном и Конституционном судах Абхазии,

применение аудио- или видеозаписывающих технических средств фиксации судебных заседаний в судах общей юрисдикции.

АСИС – это единая технологическая платформа, основной задачей которой является обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.

Одним из главных нововведений судебной реформы, работа над которой началась в 2012 году, стало обязательное использование в судах автоматизированной судебно-информационной системы.

Однако ее внедрение многократно откладывалось.