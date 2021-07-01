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Часть Сухума останется без воды в пятницу 2 июля

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Ремонтные работы водопроводной сети будут проводиться на улице Киараз, 10/17 и в массиве Гумиста в течение всего дня 2 июля.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена с 00:00 до 22:00 в пятницу 2 июля в части Сухума, сообщает МУП "Водоканал".

Будут отключены следующие районы столицы: Новый район, Старый поселок, вокзал, улица Адыгейская, ВИЭМ, Центральная и нагорные части города, рынок, Маяк.

Меры введены в связи с ремонтными работами водопроводной сети на улицах Киараз, 10/17, в массиве Гумиста.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

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