Максим Гвинджия назначен помощником президента Абхазии

С марта 2004 года по февраль 2010 года Максим Гвинджия занимал должность заместителя министра иностранных дел Абхазии.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Максим Гвинджия назначен помощником президента Республики Абхазия по международным делам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее помощником президента по международным связям был Ахрик Авидзба. 12 июня суд признал Авидзба виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и присудил ему три года условно, плюс 10 тысяч рублей штрафа.

Максим Гвинджия родился 13 марта 1976 года в Сухуме.

В 1990-х годах учился на Украине. В 1998 году окончил Горловский государственный педагогический институт иностранных языков. С 1999 года работал в аппарате Министерства иностранных дел Абхазии. С 1999 по 2002 год работал в отделе переводов МИД.

С 2001 по 2002 год являлся членом "Абхазского комитета по запрещению мин", действующего в рамках "Международной компании по запрещению мин" (ICBL). В 2001 году проходил обучение в области ведения переговоров Гарвардской Школы права.

С 2002 по 2004 год — начальник международного отдела МИД.

С марта 2004 года по февраль 2010 года — заместитель министра иностранных дел Абхазии.

С 26 февраля 2010 по 11 октября 2011 года — министр иностранных дел Республики Абхазия.